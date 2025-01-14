Врач объяснила, почему не стоит пренебрегать празднованием Старого Нового года

Празднование Старого Нового года благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, праздничная атмосфера, даже если она не так масштабна, как в Новый год, может снизить уровень стресса и тревожности.

«Для многих людей Старый Новый год является частью их культурной и семейной традиции. Он дает возможность отметить его с родителями, в кругу семьи, особенно если Новый год вы отмечали с друзьями или уезжали в отпуск», — сказала специалист.

Она добавила, что период между 31 декабря и Старым Новым годом — это время, когда стоит подвести итоги года ушедшего, обдумать свои цели и построить планы на будущее.

Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января.

Психолог и нейрокоуч Николай Якимов до этого рассказал, как перестать чувствовать разбитость после праздников.

Он отметил, что зачастую причина постпраздничного стресса кроется в наших ожиданиях. Мы надеемся, что каникулы сами по себе принесут долгожданное чувство отдыха и вдохновения. Однако без внимательного отношения к своему телу и ментальному состоянию «идеальный» отдых превращается в гонку за весельем, где организм не успевает восстанавливаться.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на новогодние праздники.