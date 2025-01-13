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Юноша обворовал секс-шоп в Екатеринбурге и попался на другой краже

В Екатеринбурге молодой вор вынес из секс-шопа товаров на 50 тысяч рублей
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Depositphotos

Молодой житель Нижнего Тагила обокрал секс-шоп в Екатеринбурге на 50 тыс. рублей, пишет издание E1.ru.

В ноябре прошлого года неизвестный проник в магазин «Точка любви» на улице Белинского и похитил оттуда интимные товары. Вора и украденное так и не нашли, однако недавно 22-летний безработный тагильчанин попался на краже электроинструмента.

Вскоре правоохранители установили его причастность к осеннему налету на секс-шоп. Юноша признался в содеянном, но заявил, что уже успел продать похищенные вещи.

«По его словам, он уже продал их кому-то. Хотя, может, и на себя потратил, не проверить. По большей части это были различные кремы и смазки», — сообщил источник, близкий к силовым структурам.

В городском УМВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого. Известно, что против молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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