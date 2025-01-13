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Из горящей поликлиники в Туле эвакуировали более 50 человек

РИА Новости: более 50 человек эвакуировали из горящей поликлиники в Туле
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Телеграм-канал «Тула Жесть»

Из здания поликлиники в Туле на Советской улице, где произошел пожар, эвакуировали более 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Эвакуировано 52 человека», — сказал источник.

Пожар в здании поликлиники в Туле произошел днем 13 января. Местные Telegram-каналы сообщали, что возгорание случилось в военном госпитале. Пожарные уже прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации пожара.

Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что огонь охватил верхний этаж здания. Из окон госпиталя идет густой черный дым.

По данным экстренных служб, площадь огня достигла 900 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. Раненые в поликлинике не находились, подчеркнул источник.

Ранее в Улан-Удэ мужчина прогревал машину плиткой и устроил пожар.

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