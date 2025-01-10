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В МВД начали прием заявлений от мигрантов о продлении срока пребывания

МВД с 1 января принимает заявления от мигрантов об урегулировании статуса в РФ
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Органы внутренних дел России с 1 января начали принимать заявления от иностранных граждан, которые не имеют документов для законного нахождения и работы в РФ, для продления сроков их пребывания в стране. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, с 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранец, нарушивший режим пребывания, должен для урегулирования своего правового положения прибыть в территориальный орган МВД России или обратиться в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по месту своего пребывания. Согласно указу президента России, такие нарушители не будут высланы из РФ или помещены в специальные учреждения. Кроме того, им не будет запрещен въезд в страну.

«После прохождения установленных процедур им будут выданы документы, дающие право находиться в нашей стране», — пояснили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что иностранцы, утратившие законные основания для нахождения в РФ, но не обратившиеся в МВД, подлежат высылке в установленном порядке с закрытием последующего въезда в страну.

До этого сообщалось, что российская полиция с 5 марта текущего года получит право свободно заходить в жилища мигрантов, которые подпадают под режим высылки.

Ранее стало известно, что в России создадут специальный реестр мигрантов-нарушителей.

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