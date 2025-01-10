«На 30% дороже Крыма»: на отдых в Сочи предрекли новый скачок цен в 2025 году

Турэксперт Мкртчян: отдых в Сочи будет дороже, чем на всем Черноморском побережье

В этом году отдых в Сочи будет расти в цене и в конечном итоге станет дороже, чем на всем Черноморском побережье, считает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. В первую очередь это связано с нехваткой мест размещения, а также с авиадоступностью курортного города, объяснил он в беседе с НСН.

Спрос на Сочи традиционно остается высоким, так как многие россияне либо не могут, либо не желают ехать на отдых за границу. Цены неизбежно повышаются, так как не хватает отелей – особенно 4- и 5-звездочных. Так, в Краснодарском крае всего необходимо порядка 50 тыс. номеров в таких отелях, а сейчас строится максимум 8–10 тыс. номеров, объяснил эксперт. По его словам, россияне уже приступили к раннему бронированию, и отельеры, как правило, за предоплату фиксируют для них стоимость проживания. Однако многие бронировать отдых начинают только в апреле, мае и позднее.

«Предложение отстает в 4–5 раз от спроса. Естественно, отельеры это прекрасно понимают и поднимают цены. <…> Не сомневаюсь, что цены в Сочи и в этом году будут выше, чем везде по побережью», — добавил он.

Отдых в Сочи примерно на 30% дороже, чем в Крыму, что объясняется с авиадоступностью города. Многим крайне сложно или даже невозможно проехать в Крым, Туапсинский район, Геленджик на автомобиле или поезде.

Таким образом, Сочи уже три года подряд поднимает цены на фоне закрытия аэропортов в Анапе, Геленджике, Симферополе, так как имеет монопольное положение на рынке, заключил Мкртчян.

Ранее стало известно, куда поедут отдыхать россияне после разлива мазута в Анапе.