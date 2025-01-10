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В Екатеринбурге полицейский не заметил пенсионерку и дважды наехал на нее

Глава СК РФ потребовал доклад по делу о наезде на пенсионерку в Екатеринбурге
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию в Екатеринбурге, где пенсионерку переехали на машина. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 4 января. По предварительной информации, владелец иномарки хотел убрать придомовую территорию, поэтому попытался отогнать автомобиль. Во время маневра он наехал на пожилую женщину, но не понял этого, поэтому проехал по ней еще раз. Спасти женщину не удалось.

За рулем находился сотрудник полиции, в этот день у него был выходной, мужчина был трезвым. После произошедшего в СК РФ возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

При этом, как сообщает издание, полицейского не арестовали. В местных СМИ раскритиковали меру пресечения, так как она не соответствует тяжести преступления.

Бастрыкин поручил управлению СК РФ по региону доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

Ранее на Камчатке водитель переехал лежащего человека.

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