Россиянка избила 87-летнего пенсионера его же зонтом и украла кошелек

Жительница Хабаровска предстанет перед судом за нападение на пенсионера и кражу у него кошелька. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2024 года. 38-летняя женщина заметила на улице пенсионера, который складывал в кошелек наличные. Злоумышленница подошла к пожилому человеку и потребовала отдать ей деньги, мужчина отказался.

Тогда женщина толкнула пенсионера, выхватила у него зонт-трость, несколько раз ударила им потерпевшего, выхватила кошелек, в котором находились 37 тысяч рублей, и скрылась. 87-летний пенсионер обратился в правоохранительные органы, подозреваемую в нападении задержали.

В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

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