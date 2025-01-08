Водитель внедорожника не справился с управлением и сбил ребенка в Новосибирске

В Новосибирске водитель не справился с управлением и сбил ребенка

В Новосибирске водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле дома №8 на улице Гребенщикова. Водитель внедорожника Mitsubishi Outlander не справился с управлением транспортным средством и врезался в скамейку, на которой сидел ребенок.

В результате мальчика доставили в медицинское учреждение, сообщили в ГАИ по городу, передает АСТ-54 Black. Подробной информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого семилетняя девочка из Иркутской области попала в больницу с тяжелыми травмами после катания на горке. Скатившись по льду, ребенок вылетел на дорогу и там столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Ранее под Нижним Новгородом в жестком ДТП пострадали шесть человек.