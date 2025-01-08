Еще одну украинскую ракету сбили над Курской областью

Средства ПВО уничтожили вторую за день ракету ВСУ в Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

«Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — отмечается в сообщении, опубликованном в 18:03.

Информация об уничтожении первой ракеты появилась в 16:00.

8 января Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 290 военнослужащих на территории Курской области. Всего за время боевых действий в российском регионе украинская армия лишилась более 50 тысяч военнослужащих, 294 танка и 217 боевых машин пехоты. Помимо этого, российские войска уничтожили 1,5 тысячи боевых бронированных машин, 160 бронетранспортеров и 347 артиллерийских орудий.

5 января оборонное ведомство РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее в США назвали причину начала контратаки ВСУ в Курской области.