В Нижегородской области пенсионер отсек голову жене сына

В Нижегородской области пенсионер отрезал голову своей снохе после ссоры, сообщает NewsNN.

Инцидент произошел в ночь на 7 января в рабочем поселке Шатки. По данным источника портала, 66-летний местный житель поссорился с 40-летней супругой своего сына и изрезал ее ножом. Женщина истекла кровью на месте происшествия, после чего мужчина якобы отсек ей голову.

К настоящему времени подозреваемого задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На допросе он признался в содеянном, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пенсионер из Ленобласти решил, что соседка хочет довести его до инфаркта, и отрубил ей голову.