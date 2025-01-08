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В Нижегородской области пенсионер отсек голову жене сына

Пенсионер из Нижегородской области обезглавил свою сноху
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Depositphotos

В Нижегородской области пенсионер отрезал голову своей снохе после ссоры, сообщает NewsNN.

Инцидент произошел в ночь на 7 января в рабочем поселке Шатки. По данным источника портала, 66-летний местный житель поссорился с 40-летней супругой своего сына и изрезал ее ножом. Женщина истекла кровью на месте происшествия, после чего мужчина якобы отсек ей голову.

К настоящему времени подозреваемого задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На допросе он признался в содеянном, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пенсионер из Ленобласти решил, что соседка хочет довести его до инфаркта, и отрубил ей голову.

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