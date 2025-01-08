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Житель Ростова-на-Дону пытался поджечь фейерверки в отделении банка

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, пытавшегося поджечь фейерверки в банке
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Global Look Press

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону мужчину, который пытался поджечь фейерверки в отделении банка. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Вечером 7 января в полицию поступила информация, что подозрительный мужчина с петардами ходит около банкомата, расположенного на улице Казахская, 38 В. Прибывшие на место правоохранители задержали 33-летнего Алексея Доненко. Оказалось, что мужчина имеет несколько судимостей, в том числе за кражу, изнасилование и умышленное причинение вреда здоровью.

Сотрудники банка рассказали, что мужчина пытался зайти в офис финансовой организации и поджечь там фейерверки.

В настоящее время полицейские беседуют с задержанным, чтобы выяснить его мотивы.

25 декабря стало известно, что 21-летняя девушка попалась на уловки мошенников и, поверив им, отправилась в финансовую организацию, чтобы поджечь там пиротехнику. Полицейские задержали подозреваемую и направили в отдел полиции для разбирательства.

До этого в Туле 66-летняя пенсионерка подожгла пиротехнику в отделении банка. Правоохранителям она рассказала, что аферисты выманили у нее более 1,5 миллиона рублей и подтолкнули к запуску фейерверков.

Ранее в Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка.

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