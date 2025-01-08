На Ямале метеорологи призвали снизить выбросы вредных веществ в атмосферу

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Злой Ямал. ЯНАО».

По данным канала, режим был введен из-за большого выброса вредных веществ в атмосферу.

«С 8 по 9 января в нескольких районах, включая Приуральский, Тазовский, Красноселькупский, Надымский и Пуровский, объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что меры будут действовать до 21.00 по местному времени 9 января. В канале отметили, что важно, чтобы предприятия соблюдали рекомендации для защиты здоровья и окружающей среды.

До этого в Севастополе объявили режим ЧС регионального значения в связи с появлением пятен мазута. По словам местного губернатора Михаила Развожаева, массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, однако следы мазута обнаруживаются в разных местах.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.