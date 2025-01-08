На всей территории Украины звучит воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Предупреждение об угрозе с воздуха по всей Украине действует с 11:38 мск.

Утром 8 января назначенный Киевом глава администрации подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области Иван Федоров сообщал, что несколько объектов инфраструктуры в регионе получили повреждения.

7 января Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, а также скопления живой силы и техники украинских войск. Удары в течение суток наносились в 164 районах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре.