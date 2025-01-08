В Китае произошло землетрясение

На северо-западе Китая в провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Подземный толчок произошел в 15:44 по местному времени (10:44 мск) в районе уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 7 января землетрясение произошло в Тибете. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Сейсмический центр Китая оценил ее в 6,8. Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушилось множество зданий. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. В связи с ЧС был закрыт ландшафтный парк горы Эверест.

Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.