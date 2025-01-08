Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае произошло землетрясение

«Синьхуа»: на северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
close
Uwe Anspach/Global Look Press

На северо-западе Китая в провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Подземный толчок произошел в 15:44 по местному времени (10:44 мск) в районе уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 7 января землетрясение произошло в Тибете. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Сейсмический центр Китая оценил ее в 6,8. Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушилось множество зданий. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. В связи с ЧС был закрыт ландшафтный парк горы Эверест.

Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами