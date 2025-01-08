В Москве подросток получил травму из-за банки компота, с которой бежал к друзьям

В Москве спасли подростка, разрезавшего руку осколком от банки компота

В Москве подросток попал в больницу после того, как упал по пути к друзьям. Об этом сообщает Минздрав города.

По данным ведомства, 15-летний молодой человек отправился с подарками и банкой компота к друзьям, но спешил и по дороге поскользнулся. Емкость с напитком разбилась, и школьник порезался об осколки.

«В результате он получил рваную рану на правой кисти», – сообщается в публикации.

Пострадавший попал в больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь.

До этого в Подмосковье спасли мужчину, который случайно разрезал себе руку болгаркой. Пострадавший получил серьезные повреждения нервов и костей, поэтому мог лишиться кисти.

Пациент перенес две операции. Сначала в течение двух часов специалисты восстанавливали руку и выполняли пластику локтевого и срединного нервов. Во время следующей процедуры медики вернули конечности чувствительность и подвижность.

Ранее россиянин отрезал мизинец 10-летнему сыну, запер его в квартире и поджег.