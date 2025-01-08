Более 80 тыс. мигрантов принудительно выдворены из России в 2024 году

ФССП: более 80 тыс. мигрантов принудительно выдворили из РФ в 2024 году

Более 80 тыс. мигрантов принудительно выдворили из страны в 2024 году за нарушения миграционных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ФССП России.

По данным источника агентства, принудительное выдворение осуществлялось по решениям судов. Он добавил, что в 2023 году за пределы страны было выдворено порядка 44,2 тыс. иностранных лиц без гражданства.

До этого сообщалось, что должностные лица МВД России с 5 февраля получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства из страны за некоторые правонарушения. Сотрудники также смогут помещать в спецучреждения на двое суток иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме.

Совет Федерации ранее одобрил пакет законопроектов, предполагающих введение комплекса мер против незаконной миграции.

Ранее мигрантам в России поставили ультиматум.