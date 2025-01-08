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На базе отдыха в Башкирии, где отравились 15 человек, обнаружили нарушения

Роспотребнадзор обнаружил нарушения на базе отдыха в Октябрьском
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Телеграм-канал «Роспотребнадзор Республика Башкортостан»

На базе отдыха «Уязы-Тау» в городе Октябрьском, где отравились 15 туристов, провели проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Башкортостану.

«В ходе проверки выявлены нарушения; на месте выданы предписания об устранении нарушений, проведена беседа с юридическими лицами, предложено провести профилактический визит», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что часть нарушений была устранена немедленно. Также представители базы отдыха предоставили Роспотребнадзору план мероприятий по устранению нарушений. Ситуация находится под контролем регионального управления ведомства.

Об отравлении туристов 5 января сообщал Telegram-канал Mash Batash. По его данным, среди пострадавших были семь детей. Все они приобрели трехдневный тур, чтобы провести время на базе отдыха на новогодних каникулах.

6 января СК возбудил уголовное дело после отравления туристов на базе отдыха. Следователи организовали комплекс действий для установления обстоятельств произошедшего, а также ответственных лиц.

Ранее в Перми жители отравились после употребления блюд из пекарни.

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