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В Сургуте легковая машина врезалась в грузовик и вылетела с дороги

В Сургуте водитель легковой машины не выжил после столкновения с грузовиком
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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры»

В ХМАО произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на седьмом километре Нижневартовского тракта. По предварительным данным, 34-летний мужчина на автомобиле марки Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

На кадрах с места инцидента заметно, что после столкновения большегруз сошел с дороги. Второй участник аварии также вылетел за пределы полосы, на корпусе автомобиля видны серьезные повреждения. В ДТП у транспортного средства отлетело колесо, левую часть корпуса смяло.

Спасти водителя легковой машины не удалось. Что именно стало причиной произошедшего, не сообщается.

До этого в Петербурге три человека пострадали в аварии с участием эвакуатора. Машина врезалась в остановку, в местную больницу госпитализировали мать и ребенка. Водителю также понадобилась помощь медиков.

Ранее в Самарской области семь иностранцев пострадали в аварии.

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