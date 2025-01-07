Синьхуа: число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 человек

При землетрясении в Тибете (автономная область в составе Китая) погибли 126 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По состоянию на 19:00 (14:00 мск) 126 человек погибли и еще 188 получили ранения.

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, погибли 95 человек, еще 130 получили ранения. Сейсмологи зарегистрировали 49 афтершоков, а Эверест уже закрыли для туристов.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести спасательную операцию и свести к минимуму число жертв, специалисты продолжают разбирать завалы. Все, что известно о ЧП в Тибете — в материале «Газеты.Ru».

Позже сообщалось, что президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения. По его словам, российская сторона разделяет скорбь тех, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Также в Кремле надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Ранее сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете.