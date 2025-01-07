Путин созвонился с девочкой из ДНР, чей шарик он снял с «Елки желаний»

Песков: Путин созвонился с Ариной Порхал из ДНР, чей шарик снял с «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин созвонился с 15-летней Ариной Порхал из Горловки в ДНР, чей шарик он снял с «Елки желаний». Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин исполнил желание девочки поехать в Санкт-Петербург. Во время беседы президент поинтересовался, как проходит ее поездка.

Девочка рассказала, что была на балете «Щелкунчик» в Мариинском театре, посетила ледовое шоу, была в Царском селе и на экскурсии в Мариинском дворце. В ответ на это Путин еще посоветовал ей посетить Эрмитаж, что в обязательном порядке организуют для нее и ее сопровождающих.

Также в разговоре Путин и Арина Порхал поздравили друг друга с Рождеством, добавил Песков.

В начале января министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил новогоднюю мечту, познакомив восьмилетнюю Ольгу Алейникову с работой хирурга. Девочку пригласили на экскурсию в Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет, где вместе с ней секретами хирургии поделился главный детский хирург региона, Николай Ростовцев.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил 12-летней школьнице, чью мечту обещал исполнить.