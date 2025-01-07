Двоим безработным избрали меру пресечения по делу о теракте в Подмосковье

РИА: суд арестовал двух безработных по делу о теракте на ж/д в Подмосковье

Останкинский суд Москвы арестовал двоих безработных мужчин по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно материалам, линейный отдел МВД 30 декабря 2024 года завел уголовное дело после поджога двух электричек в пригороде столицы. Вечером 1 января полицейские задержали двух безработных по фамилии Жаров и Кулаков. Им предъявили обвинение по двум эпизодам: в совершении теракта группой и в попытке его проведения.

В тот же вечер подозреваемых допросили. Следователь попросил суд именно арестовать фигурантов, поскольку те обвиняются «в совершении преступлений террористической направленности», которые относятся к особо тяжким преступлениям. Прокурор поддержал ходатайство. Адвокаты мужчин в свою очередь просили избрать им меру пресечения, не связанную с арестом.

В итоге суд не нашел оснований для избрания ему более мягкой меры пресечения — обоих отправили в СИЗО до 28 февраля включительно. Мужчинами грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге арестовали троих подростков за подготовку теракта.