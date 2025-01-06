Россиянам рассказали о нововведениях в ПДД

Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил россиян о новых поправках, которые будут приняты в ПДД в 2025 году. Об этом он сообщил в беседе с RT.

«Большая часть поправок касается по-прежнему средств индивидуальной мобильности, но есть и поправки, в том числе связанные с разговорами по мобильному телефону», — отметил собеседник издания.

Попов добавил, что в правилах дорожного движения действует запрет разговаривать по мобильному телефону без использования гарнитуры или громкоговорящей связи. По новым правилам будет запрещено держать что-то в руках, кроме средств навигации. По словам эксперта, нельзя будет «держать сигарету, вейп или другое устройство для употребления табака».

При этом Попов напомнил, что в правилах дорожного движения не содержится требование держаться двумя руками за руль, поэтому может быть большое количество попыток обжалований, которые повлекут за собой новые требования.

В новом году в России вырастут штрафы за нарушения ПДД, поднимутся цены на автомобили и подорожает техобслуживание. Кроме того, появятся новые дороги, а ОСАГО ждет целый ряд изменений. Подробнее о том, к чему готовиться водителям в этом году, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были перечислены штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с января.