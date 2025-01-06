Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о нововведениях в ПДД

Автоэксперт Попов предупредил о новых поправках в ПДД
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил россиян о новых поправках, которые будут приняты в ПДД в 2025 году. Об этом он сообщил в беседе с RT.

«Большая часть поправок касается по-прежнему средств индивидуальной мобильности, но есть и поправки, в том числе связанные с разговорами по мобильному телефону», — отметил собеседник издания.

Попов добавил, что в правилах дорожного движения действует запрет разговаривать по мобильному телефону без использования гарнитуры или громкоговорящей связи. По новым правилам будет запрещено держать что-то в руках, кроме средств навигации. По словам эксперта, нельзя будет «держать сигарету, вейп или другое устройство для употребления табака».

При этом Попов напомнил, что в правилах дорожного движения не содержится требование держаться двумя руками за руль, поэтому может быть большое количество попыток обжалований, которые повлекут за собой новые требования.

В новом году в России вырастут штрафы за нарушения ПДД, поднимутся цены на автомобили и подорожает техобслуживание. Кроме того, появятся новые дороги, а ОСАГО ждет целый ряд изменений. Подробнее о том, к чему готовиться водителям в этом году, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были перечислены штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с января.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами