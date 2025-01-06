В США ожидаются самые сильные снегопады за 10 лет на фоне предупреждений о буре

В США ожидают самые сильные снегопады за 10 лет на фоне предупреждений о буре. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, предполагается, что высота снежного покрова в Вашингтоне составит от 15 до 25 см.

«Для некоторых районов это может стать сильнейшим снегопадом за более чем десятилетие», — заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В зоне снежной бури, по прогнозам синоптиков, окажутся свыше 70 млн человек. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 80 км/ч.

До этого в Вашингтоне объявили режим ЧС из-за приближающейся снежной бури. Из-за снегопада в 12 штатах США ожидаются отключения электроэнергии, перебои с энергоснабжением уже ощутили 72 тыс. человек. При этом на юге страны вместо снегопада пройдут сильные грозы.

Ранее в Великобритании приостановили работу нескольких аэропортов из-за снегопада.