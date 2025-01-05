В Курской области работает ПВО

В Курской области работает российская система ПВО. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.
Вечером в воскресенье сообщалось, что на территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотников.
Днем в Минобороны РФ заявили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.
С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.
Ранее ВСУ запустили в Курской области воздушный «шар-террорист».