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Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме

Нововоронежская АЭС работает штатно на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА
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Ульяна Соловьева/РИА Новости

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА. Об этом пресс-служба станции сообщила в Telegram-канале.

«В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье пытались атаковать Нововоронежскую АЭС при помощи беспилотника. Попытка атаки на АЭС была сорвана примерно в час ночи 5 января. Никто не пострадал, разрушений также не было.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

Ранее ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС.

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