Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье военные помогают гражданам справиться с энергокризисом

Военные в Приднестровье оказывают помощь жителям на фоне энергетического кризиса
close
Vladislav Bachev/Reuters

Военнослужащие в Приднестровье оказывают помощь жителям республики в период энергетического кризиса, который был вызван прекращением поставок газа и отопления, а также введением веерных отключений электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на приднестровское министерство обороны.

«На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники», — говорится в публикации.

В Тирасполе, Григориополе, Дубоссарах и других населенных пунктах установлены полевые кухни, где пожилые и малоимущие граждане могут получить горячее питание.

4 января власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью в целях экономии электроэнергии на фоне прекращения подачи российского газа в Молдавию.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами