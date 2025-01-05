В Приднестровье военные помогают гражданам справиться с энергокризисом

Военные в Приднестровье оказывают помощь жителям на фоне энергетического кризиса

Военнослужащие в Приднестровье оказывают помощь жителям республики в период энергетического кризиса, который был вызван прекращением поставок газа и отопления, а также введением веерных отключений электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на приднестровское министерство обороны.

«На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники», — говорится в публикации.

В Тирасполе, Григориополе, Дубоссарах и других населенных пунктах установлены полевые кухни, где пожилые и малоимущие граждане могут получить горячее питание.

4 января власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью в целях экономии электроэнергии на фоне прекращения подачи российского газа в Молдавию.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.