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Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

Росавиация: в аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
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Global Look Press

В аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, авиагавань возобновила работу в штатном режиме в 11:00 мск.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель агентства.

Утром 5 января Кореняко сообщил, что в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Аналогичные меры приняли в авиагавани Саратова, но с 08:30 мск она вернулась к штатной работе.

Примерно в 10:30 мск ограничения на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска были сняты. Следовавшие в авиагавани воздушные суда совершили посадку на запасных аэродромах.

Ранее Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы.

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