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Маткапитал могут разрешить тратить на обучение родителей

В Госдуме разрабатывают проект о праве тратить маткапитал на обучение родителей
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Россиянам могут разрешить использовать материнский капитал для оплаты своего обучения. Такая инициатива разрабатывается в Госдуме, передает ТАСС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором говорится, что депутаты в настоящий момент осуществляют подготовку проекта федерального закона, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования родителей.

Получать образовательные услуги можно будет в специализированных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, отмечается в письме.

18 декабря премьер-министр ПФ Михаил Мишустин сообщал, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка составит 676 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили выдавать многодетным семьям лошадь за маткапитал.

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