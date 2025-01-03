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Предновогодние продажи майонеза на Wildberries выросли в 2,3 раза

В декабре жители Москвы и Подмосковья больше всех покупали майонез на Wildberries
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Shutterstock

В декабре 2024 года на Wildberries приобрели в 2,3 раза больше майонеза, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования объединенной компании Wildberries & Russ.

Отмечается, что такой результат был достигнут, несмотря на то, что средняя стоимость продукта за год увеличилась почти на 17%.

Аналитики в ходе исследования посчитали, сколько майонеза россияне приобрели на маркетплейсе в преддверии новогодних каникул. Так, общий вес купленного в этот период на Wildberries продукта составил около 16 тонн.

«Этого достаточно, чтобы заправить, например, не менее 100—150 тонн оливье, селедки под шубой или салата «Мимоза» в зависимости от рецепта и предпочтений», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, регионами-лидерами по покупке майонеза на площадке в абсолютном значении стали Подмосковье, Москва, Краснодарский край, Ростовская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан, а также Самарская, Белгородская и Воронежская области.

При этом специалисты компании уточнили, что регионами-лидерами по весу приобретенного майонеза на душу населения Псковская, Томская и Белгородская области.

Также в десятку самых «майонезных» регионов вошли Карелия, Тульская, Липецкая, Московская, Ростовская, Орловская и Курская области.

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