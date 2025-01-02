В Крыму закончили устранять разлив нефтепродуктов на новых участках

В Крыму закончились работы по устранению разлива нефтепродуктов на новых участках, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что два новых участка нашли в Керчи и Ленинском районе. Сотрудники МЧС и волонтеры смогли за день очистить свыше 4 км берега, собрали и вывезли свыше 2 т загрязненного грунта и песка. В общей сложности за сутки им удалось обследовать 214 км береговой линии.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее сообщалось, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.