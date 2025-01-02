Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что в стране прекратили свою работу медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

«С 1 января МСЭК прекратили свою деятельность», — отметил он.

По его словам, на смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах. Он отметил, что власти уже определили 291 медицинское учреждение с 1476 экспертными командами из более 5000 врачей, которые возьмут на себя обязанности МСЭК.

В конце прошло года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о закрытии медико-социальных экспертных комиссий. 18 ноября Зеленский подписал закон о реформе МСЭК после скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц. В октябре на Украине произошел скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Многочисленные нарушители в этой области были найдены среди украинских прокуроров.

Ранее стало известно о массовом вывозе украинских подростков за границу.