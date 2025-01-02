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Оператор поврежденного на Балтике кабеля потребовал арестовать танкер с нефтью из РФ

Финский оператор кабеля EstLink 2 через суд потребовал арестовать танкер Eagle S
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Finnish Border Guard/Reuters

Финская электросетевая компания Fingrid попросила суд арестовать танкер Eagle S, который подозревают в причастности к повреждению кабеля EstLink 2. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении оператора кабеля отмечается, что арест судна позволит обеспечить иск компании о возмещении ущерба, причиненного EstLink 2.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее финская полиция запретила выезд из страны экипажу Eagle S.

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