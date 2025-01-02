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Житель Польши судится с немецкими властями из-за погранконтроля

Wirtualna Polska: поляк судится с ФРГ из-за погранконтроля со странами Шенгена
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Artur Widak/Global Look Press

Житель Польши судится с Германией из-за пограничного контроля, введенного Берлином со странами Шенгнена. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

«Пан Якуб живет в Герлице, но часто бывает и в Згожельце, в связи с чем ежедневно подвергается пограничным проверкам, которые продолжаются с октября прошлого года», — говорится в публикации.

Отмечается, что в связи с этим Якуб решил подать в суд на ФРГ. Он уточнил, что своими действиями хотел бы показать, что никто не спрашивал согласия граждан ЕС «на уничтожение достижений почти 40 лет существования Шенгенской зоны». Якуб напомнил, что жителям стран-членов Шенгена гарантирована свобода передвижений, но постоянные проверки оказывают сильное влияние на жизнь в приграничных районах.

До этого стало известно, что власти Франции, Германии и Польши намерены ввести запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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