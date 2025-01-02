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Туроператор уточнил число туристов в автобусе, попавшем в аварию в Таиланде

Anex Tour: в попавшем в аварию в Паттайе автобусе находилось 39 туристов
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Телеграм-канал SHOT

В Паттайе (Таиланд) в автобусе, который перевозил российских туристов и попал в ДТП, находился в общей сложности 41 человек. Об этом «Известиям» сообщил туроператор Anex Tour.

Как рассказали в компании, в салоне было 39 туристов, гид и водитель. Все они живы, их состояние и дополнительные данные уточняются.

Туроператор добавил, что пострадавших развезли по больницам.

О том, что на тайском курорте автобус с россиянами на борту попал в аварию, сообщал Telegram-канал SHOT. Журналисты отмечали, что в салоне находились 37 пассажиров.

По информации канала, ДТП случилось, когда автобус врезался в автомобиль в Toyota Fortuner, а затем отлетел в бетонное ограждение. SHOT писал, что в результате инцидента травмы получили 27 человек, включая водителя.

Накануне в Таиланде произошла еще одна авария с туристическим автобусом. Транспортное средство перевернулось и упало на обочине дороги в Сураттхани. Десятки человек пострадали, некоторых из них спасти не удалось.

Ранее массовая авария с 10 автомобилями в Краснодаре попала на видео.

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