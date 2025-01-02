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Премьер Черногории экстренно созвал Совбез после теракта

Премьер Черногории Спаич созвал срочное заседание Совбеза из-за теракта

Черногорский премьер Милойко Спаич назначил на 3 января экстренное заседание Совета нацбезопасности после теракта в Цетине, сообщает пресс-служба кабмина страны.

Согласно тексту заявления, члены Совбеза обсудят задачи по выявлению и изъятию нелегального оружия и меры по борьбе с преступностью и защите граждан.

«В повестке дня также находится инициатива по проведению экстренных операций во всех городах Черногории с целью выявления и изъятия незаконного оружия», — отметила пресс-служба.

Там добавили, что власти собираются объявить открытый конкурс на прием новых полицейских, чтобы укрепить потенциал правоохранительных органов.

Стрельба в городе Цетин на юго-западе Черногории произошла 1 января. По предварительной информации, ее устроил местный житель Ацо Мартинович после того, как поссорился со своим родственником. Мужчина сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей. В итоге 12 человек, в том числе двое детей, получили несовместимые с жизнью травмы. Мартинович был известен своим агрессивным поведением, до этого его задерживали за незаконное хранение оружия.

Ранее в Новом Орлеане неизвестный устроил теракт в разгар новогодних гуляний.

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