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В Курской области чиновники устроили фотосессию несовершеннолетним матерям

Курские чиновники сделали фотосессию несовершеннолетним матерям к Новому году
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Центр сопровождения и инноваций Курской обл/VK

В Курской области для несовершеннолетних беременных и молодых мам устроили новогоднюю фотосессию. Об этом сообщает
Центр сопровождения и инноваций региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что беременных девушек и несовершеннолетних матерей фотографировали в рамках программы «Подарок Аиста».

«Памятные фотографии молодых мам с малышами в сказочном новогоднем антураже стали прекрасным сюрпризом», — говорится в сообщении.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. За его нарушение гражданам грозит штраф в размере до 100 000 рублей, должностным лицам — до 200 000 рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом за пропаганду в отношении несовершеннолетних размер штрафов увеличен вдвое.

Ранее курганская облдума приняла закон о штрафах за склонение к абортам.

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