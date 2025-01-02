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Депутат Госдумы РФ от Петербурга Романов поблагодарил россиян за патриотизм

Депутат Госдумы от Петербурга Романов: у России впереди — прекрасное будущее
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Телеграм-канал Депутат Михаил Романов

У России впереди — прекрасное будущее, потому что здесь живут трудолюбивые и неравнодушные к судьбе родной земли люди, заявил в своем новогоднем поздравлении депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Парламентарий поблагодарил жителей страны за поддержку, понимание и искренний патриотизм.

Он отметил, что в 2024 году жители России избрали своего президента, объединившись вокруг Владимира Путина, «выбрав его курс, доверив ему свое будущее».

Также Михаил Романов подчеркнул, что в 2024 году, который прошел под знаком сохранения традиционных семейных ценностей, в стране укрепили социальное положение семей с детьми, приняв необходимые законодательные решения.

«В наступающем году, который объявлен президентом Годом защитника Отечества, нам предстоит отметить 80-летие Великой Победы. Это будет праздник во славу русского оружия, во славу героизма нашего народа», — заявил депутат.

Кроме того, он отметил мужество и стойкость участников специальной военной операции.

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