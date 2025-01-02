Депутат Госдумы РФ от Петербурга Романов поблагодарил россиян за патриотизм

У России впереди — прекрасное будущее, потому что здесь живут трудолюбивые и неравнодушные к судьбе родной земли люди, заявил в своем новогоднем поздравлении депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Парламентарий поблагодарил жителей страны за поддержку, понимание и искренний патриотизм.

Он отметил, что в 2024 году жители России избрали своего президента, объединившись вокруг Владимира Путина, «выбрав его курс, доверив ему свое будущее».

Также Михаил Романов подчеркнул, что в 2024 году, который прошел под знаком сохранения традиционных семейных ценностей, в стране укрепили социальное положение семей с детьми, приняв необходимые законодательные решения.

«В наступающем году, который объявлен президентом Годом защитника Отечества, нам предстоит отметить 80-летие Великой Победы. Это будет праздник во славу русского оружия, во славу героизма нашего народа», — заявил депутат.

Кроме того, он отметил мужество и стойкость участников специальной военной операции.