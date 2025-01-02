На Урале во время празднования Нового года подожгли еще одну елку

На Урале во время празднования Нового года подожгли елку

На Урале из-за неосторожного обращения с огнем во время празднования Нового года подожгли еще одну елку. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе ЖБИ города Екатеринбурга. Судя по кадрам с места случившегося, возле елки было установлено пиротехническое изделие, в результате чего произошло возгорание. Местным жителям удалось оперативно потушить дерево.

До этого на Урале городскую елку сожгли косым залпом фейерверка. В городе Лесной местный житель, предположительно, в спешке поставил коробку с салютом на неровную поверхность и не убедился в ее безопасности. От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула.

Ранее российская пара выбросила оливье и елку из окна на 17-м этаже.