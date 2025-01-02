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Российская пара выбросила оливье и елку из окна на 17-м этаже

SHOT: в Подмосковье супруги выбросили из окна 17-го этажа оливье и елку

В Подмосковье супруги поссорились и выбросили из окна на 17-м этаже оливье и елку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 1 января на улице Октября в городе Реутове. По словам местных жителей, супружеская пара долго ссорилась в первый день года, а затем выкинула из окна на 17-м этаже тарелку с салатом оливье. После этого они выбросили из того же окна наряженную новогоднюю елку.

Праздничное дерево упало на землю, не задев прохожих и стоявшие там автомобили. Прочие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

До этого Дед Мороз верхом на елке прокатился по центру Челябинска и попал на видео. Экстремалы в темное время суток прицепили дерево к розовому автомобилю Audi и под выстрелы фейерверков прокатились по улице Труда на большой скорости.

Ранее благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги.

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