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В Приморье показали кадры с леопардом-долгожителем редкого вида

В Приморье показали видео с самым долгоживущим дальневосточным леопардом Валерой

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье показали кадры с редким дальневосточным леопардом Валерой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя учреждения.

«Самец Валера стал одним из самых долгоживущих дальневосточных леопардов, обитающих в дикой природе», — говорится в сообщении.

По словам ученых, леопард находится в преклонном возрасте, ему почти 15 лет. Специалисты отметили, что средняя продолжительность жизни этого вида составляет порядка 11-12 лет. В нацпарке подчеркнули, что солидный возраст не мешает Валере вести активный образ жизни и коммуницировать с противоположным полом, что говорит об отменном здоровье особи.

До этого сообщалось, что в Приморье нашли первую в России природную колонию алашаньских нетопырей. Животные проживали в прибрежном гроте, при этом обычно колонии этих летучих мышей появляются только на чердаках или под крышами зданий.

Особенностью взрослых алашаньских нетопырей является инстинктивное замирание в случае опасности. Если взять их в руки, то они застывают в разных позах, при этом нередко с растопыренными крыльями.

Ранее эколог нашла призрачную рыбу с десятками зубов.

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