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Московский транспорт изменил тарифы в 2025 году

В Москве со 2 января изменились тарифы на городском транспорте
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Начиная с 2 января в общественном транспорте Москвы изменились тарифы на проезд для жителей столицы и гостей города. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы, который цитирует газета «Известия».

В первую очередь изменения затронули проездной билет «Единый», в рамках которого цены на 30, 90 и 365 дней изменились в среднем на 2 рубля. Наиболее дешевой осталась биометрическая оплата проезда — одна поездка стоит 59 рублей. Однако с 2 января больше нельзя будет купить билет «Единый» на 60 поездок — по данным дептранса, это был наименее популярный вид проездного, которым пользовались около 1% всех пассажиров городского транспорта.

Для школьников и студентов стоимость проездного билета на месяц составляет теперь 875 рублей.

Карта «Тройка» по-прежнему позволяет в течение 90 минут бесплатно пересаживаться между метро, МЦК, МЦД и маршрутами наземного транспорта, при этом некоторые маршруты МЦД позволяют совершить пересадку в течение двух часов.

До этого Дептранс напомнил, что в Москве в праздничные дни будет действовать бесплатная парковка.

Ранее в России сняли «первую в истории» пробку на крыше здания.

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