Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде в четверг

Гидрометцентр: в Москве 2 января ожидается мокрый снег и температура до 4°C

В столичном регионе ожидается облачная погода, а также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, ожидается налипание снега на проводах и деревьях, местами возможна гололедица. Температура воздуха, по данным синоптиков, составит от 2°C до 4°C. Ветер будет юго-западным с порывами до 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба.

Ночью температура может понизиться до минус 2°C.

До этого магнитная буря на Земле достигла уровня G3 (предпоследний уровень мощности). Отмечается, что такой уровень свидетельствует о высокой степени возмущенности магнитного поля.

Уровень G3 также может привести к сбоям в работе энергетических систем, например, к ложным тревогам в предохранительных устройствах и перегреву масляных трансформаторов. Также могут наблюдаться нарушения в спутниковой и радиосвязи.

Ранее россиянам в нескольких регионах пообещали северное сияние этой ночью.