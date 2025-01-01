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В аэропорту Калуги отменены ранее введенные ограничения

Росавиация: ограничения в аэропорту Калуги сняты
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Илья Питалев/РИА Новости

Временные ограничения, ранее введенные в аэропорту Калуги, сняты. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево), введенные для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, были сняты в 22:30 мск.

В Росавиации отметили, что во время действия ограничений один борт, выполнявший рейс в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково.

1 января в четырех российских регионах объявили план «Ковер» из-за дронов Вооруженных сил Украины в небе. В связи с этим аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Казахстане рассказали, когда обнародуют итоги расследования авиакатастрофы в Актау.

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