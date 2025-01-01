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Эрдоган с юмором ответил на реплику о своей старости

Эрдоган шутливо отреагировал на замечание о своей старости
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Michael Varaklas/AP

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с юмором отреагировал на реплику по поводу своего возраста, которую озвучила жительница Стамбула. Подробности сообщило РИА Новости.

Лидер Турции встретился с постояльцами социального городка в Арнавуткёе и вручил им подарки. Одна из пожилых женщин сначала не узнала президента, а когда поняла, кто стоит перед ней, сказала, что Эрдоган «заметно постарел». Тот немедленно отреагировал.

«Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем», — сказал турецкий президент и осыпал женщину комплиментами.

30 декабря администрация Эрдогана заявила, что отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, и Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения.

В публикации отмечается, что ряд израильских и турецких СМИ размещали информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связывался с администрацией Израиля, чтобы восстановить отношения между государствами. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в администрации.

Ранее Эрдоган заявил об усилении рисков ядерного конфликта.

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