В России выросли налоговые вычеты для семей с детьми

Размеры стандартных ежемесячных налоговых вычетов для семей с детьми (на второго, третьего и всех последующих детей) с 1 января 2025 года выросли вдвое, также увеличен размер дохода, до достижения которого они даются: теперь это 450 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Кабмин в 2024 году принял изменения в российский Налоговый кодекс, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин с учетом предложений парламентариев и бизнеса. Главными изменениями стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.

Законом в том числе увеличены ежемесячные налоговые вычеты на второго ребенка (до 2800 рублей), а на третьего и каждого последующего — до 6000 рублей. Размер вычета на первого ребенка остался прежним (1400 рублей).

Также вырос предельный доход, до достижения которого применяются стандартные вычеты. Теперь это не 350, а 450 тысяч рублей.

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