Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выросли налоговые вычеты для семей с детьми

Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличены вдвое с 1 января
close
Илья Питалев/РИА Новости

Размеры стандартных ежемесячных налоговых вычетов для семей с детьми (на второго, третьего и всех последующих детей) с 1 января 2025 года выросли вдвое, также увеличен размер дохода, до достижения которого они даются: теперь это 450 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Кабмин в 2024 году принял изменения в российский Налоговый кодекс, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин с учетом предложений парламентариев и бизнеса. Главными изменениями стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.

Законом в том числе увеличены ежемесячные налоговые вычеты на второго ребенка (до 2800 рублей), а на третьего и каждого последующего — до 6000 рублей. Размер вычета на первого ребенка остался прежним (1400 рублей).

Также вырос предельный доход, до достижения которого применяются стандартные вычеты. Теперь это не 350, а 450 тысяч рублей.

Ранее стало известно о кратном увеличении размера госпошлины за расторжение брака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами