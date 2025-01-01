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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

МЧС: штормовое предупреждение из-за ветра объявлено в Крыму на 2-4 января
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Silas Stein/dpa/Global Look Press

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра в период с 2 по 4 января. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС по республике.

По данным пресс-службы, в период действия предупреждения ветер может достигнуть до 22 метров в секунду.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, местным жителям нужно остерегаться рекламных щитов, рекламных конструкций, а также деревьев и линии электропередач.

До этого синоптики в Якутии предупредили жителей и гостей города о понижении температуры до минус 51 °С. Согласно прогнозу, температура может резко измениться 2 января.

Ранее россиян предупредили о вызывающем коррозию влиянии мороза на смартфоны.

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