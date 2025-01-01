Москвичей предупредили о мокром снеге и усилении ветра

МЧС Москвы предупредило о мокром снеге, гололеде и усилении ветра до до 17 м/с

В ближайшие часы в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя, гололедица и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщает МЧС РФ по городу Москве.

«В ближайший час с сохранением до 21 часа 01 января в г. Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», — указали в ведомстве.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также избегать маневров.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 1 января в столице ожидается от 0 до +2°С, в ночные часы температура вернется в минусовой диапазон, опустившись до -1°С. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от -3°С до +2°С. В ночь на четверг ожидается от -2°С до +3°С.

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