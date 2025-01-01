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В МИД РФ раскрыли опасность российских женщин для иностранцев

Захарова: иностранцы считают россиянок опасно красивыми
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что иностранные мужчины неоднократно говорили об опасной красоте российских женщин.

По ее словам, подобная реакция наблюдается у иностранцев, приезжающих в Москву, Санкт-Петербург или Казань.

«Либо они (иностранцы или живущие за рубежом соотечественники, приезжающие в Россию. — «Газета Ru») должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть, или потому что они моментально влюбляются в Россию, по-разному бывает», — отметила Захарова.

До этого Захарова говорила, что россиянам стало безразлично, что о них думают за границей.

Она подчеркнула, что сейчас россияне больше думают о том, что испытывает их собственная страна, у России есть более приоритетные цели.

Ранее Путин заявил, что западные государства объявили войну русскому миру.

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