В МИД РФ раскрыли опасность российских женщин для иностранцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что иностранные мужчины неоднократно говорили об опасной красоте российских женщин.

По ее словам, подобная реакция наблюдается у иностранцев, приезжающих в Москву, Санкт-Петербург или Казань.

«Либо они (иностранцы или живущие за рубежом соотечественники, приезжающие в Россию. — «Газета Ru») должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть, или потому что они моментально влюбляются в Россию, по-разному бывает», — отметила Захарова.

До этого Захарова говорила, что россиянам стало безразлично, что о них думают за границей.

Она подчеркнула, что сейчас россияне больше думают о том, что испытывает их собственная страна, у России есть более приоритетные цели.

Ранее Путин заявил, что западные государства объявили войну русскому миру.