Ребенок получил ожог из-за фейерверка в Улан-Удэ

Девочка-подросток получила ожог из-за фейерверка в новогоднюю ночь в Улан-Удэ. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на местную прокуратуру.

Врачи оказали 12-летней девочке необходимую помощь и отпустили ее на амбулаторное лечение. Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» сообщал об инциденте с фейерверками, в результате которого дети получили ожоги 3-ей степени. По данным канала, по адресу Смолина, 54а в Улан-Удэ фейерверк полетел не в ту сторону и разорвался.

Кроме того, в Красногорске Московской области на трассе загорелась машина с фейерверками. Из-за инцидента движение в сторону области было перекрыто.

Также в Ярославле во дворе запустили салют, затем искры от него полетели в людей и машины. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль». На размещенных в сети кадрах видно, что сначала салют бьет в небо, а затем искры разлетаются в рядом припаркованные машины и людей.

Ранее десятки человек пострадали в давке у метро в Катаре после празднования Нового года.