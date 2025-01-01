Снег в Москве будет таять в первый день 2025 года

В Москве 1 января будет облачная погода и +2°C

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем и гололедица прогнозируются в Москве в среду, 1 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег). Гололедица», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, днем в столице будет от 0 до +2°С, в ночные часы температура вернется в минусовой диапазон, опустившись до -1°С. Ветер прогнозируется юго-западный от семи до двенадцати метров в секунду, атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от -3°С до +2°С. В ночь на четверг ожидается от -2°С до +3°С.

В Московском регионе также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, он будет действовать до 23:00 7 января.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России настоящая зима наступит в январе.

Ранее синоптик объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.